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Зинченко стал трансферной целью турецкого гранда

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Фенербахче рассчитывает подписать украинца зимой.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

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По информации Fanatik, украинец попал в список приоритетных трансферных целей турецкого Фенербахче. Также турецкий гранд рассчитывает заполучить Сеска Фабрегаса и Томаса Вермалена.

Отметим, что Манчестер Сити не планирует продавать Зинченко зимой.

Напомним, Александр Зинченко попал в стартовый состав Манчестер Сити в матче против Лестера, и его пенальти принес “горожанам“ путевку в полуфинал Кубка лиги.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, трансфер, Фенербахче, чемпионат Турции по футболу
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Комментариев (1)
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Мухоморище    19.12.2018, 17:18
Оценка:  0
Мухоморище
Ман.Сити без Зины ждёт крах.Посмотрите потом.
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