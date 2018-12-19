Зинченко стал трансферной целью турецкого гранда

Фенербахче рассчитывает подписать украинца зимой.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

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По информации Fanatik, украинец попал в список приоритетных трансферных целей турецкого Фенербахче. Также турецкий гранд рассчитывает заполучить Сеска Фабрегаса и Томаса Вермалена.

Отметим, что Манчестер Сити не планирует продавать Зинченко зимой.

Напомним, Александр Зинченко попал в стартовый состав Манчестер Сити в матче против Лестера, и его пенальти принес “горожанам“ путевку в полуфинал Кубка лиги.