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Стало известно, сколько МЮ заплатит норвежскому клубу за Сульшера

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"Красные дьяволы" переманили специалиста у Мольде.
Уле-Гуннар Сульшер
Уле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Исполняющим обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед до конца нынешнего сезона был назначен Оле-Гуннар Сульшер, который до этого момента возглавлял норвежский клуб Мольде.

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По информации Mirror, в контракте Сульшера с Мольде был прописан пункт, по которому он мог вернуться в тренерский штаб манкунианцев после выплаты компенсации. Сумма, которую получит норвежский клуб, составляет 1,8 миллиона фунтов (около 2 миллионов евро).

Отмечается, что в случае, если Сульшер останется на посту главного тренера МЮ после завершения сезона, то Мольде получит еще 8 миллионов фунтов (около 9 миллионов евро).

Напомним, во вторник, 18 декабря, Манчестер Юнайтед объявил об отставке Жозе Моуринью. Португалец, который получит 27 миллионов евро в качестве компенсации, уже покинул город.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, тренер
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