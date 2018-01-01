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Сульшер: Вернуться в Манчестер Юнайтед в качестве тренера - потрясающе

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Норвежский специалист прокомментировал свое назначение.
Уле-Гуннар Сульшер
Уле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер, о назначении которого было объявлено сегодня поделился своими эмоциями по поводу возвращения в клуб.

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Манчестер Юнайтед - в моем сердце, и вернуться сюда - потрясающее чувство. Я с нетерпением жду начала работы с невероятно талантливыми футболистами, которые есть в этой команде, а также со штабом и остальными работниками клуба“, - цитирует Сульшера пресс-служба английского клуба.

Напомним, накануне Манчестер Юнайтед официально объявил об оставке Жозе Моуринью.

 

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Уле-Гуннар Сульшер, АПЛ
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Источник: www.manutd.com

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