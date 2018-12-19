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Официально: Манчестер Юнайтед назначил Сульшера и.о. главного тренера до конца сезона

Комментариев: 2
Английский клуб официально подтвердил представленную ранее информацию.
Уле-Гуннар Сульшер
Уле-Гуннар Сульшер
Sky Sports

Манчестер Юнайтед заявил, что команду возглавит Уле-Гуннар Сульшер.

“Подтверждаем, что Уле-Гуннар Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона-2018/19. В его штаб войдут Майк Фелан, Майкл Кэррик и Киран Маккенна“, - сказано в сообщении пресс-службы “красных дьяволов“.

Отмечается, что на официальном сайте уже появлялась подобная информация, но была моментально удалена.

Норвежец сыграл в футболке МЮ 359 матчей, в которых забил 123 мяча. Футболист взял с клубом 12 трофеев: 6 раз выигрывал Чемпионат Англии, по два раза Кубок и Суперкубок Англии, и один раз Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.

Сульшер тренировал резерв МЮ с 2008 по 2011 год.

Ранее сообщалось, что что клуб возглавит другой экс-игрок МЮ - Майкл Каррик.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Уле-Гуннар Сульшер, АПЛ
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Источник: twitter.com
Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.12.2018, 13:22
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гость
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    19.12.2018, 12:35
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