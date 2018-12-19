Официально: Манчестер Юнайтед назначил Сульшера и.о. главного тренера до конца сезона

Английский клуб официально подтвердил представленную ранее информацию.

Манчестер Юнайтед заявил, что команду возглавит Уле-Гуннар Сульшер.

“Подтверждаем, что Уле-Гуннар Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона-2018/19. В его штаб войдут Майк Фелан, Майкл Кэррик и Киран Маккенна“, - сказано в сообщении пресс-службы “красных дьяволов“.

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.



He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 19 декабря 2018 г.

Отмечается, что на официальном сайте уже появлялась подобная информация, но была моментально удалена.

Норвежец сыграл в футболке МЮ 359 матчей, в которых забил 123 мяча. Футболист взял с клубом 12 трофеев: 6 раз выигрывал Чемпионат Англии, по два раза Кубок и Суперкубок Англии, и один раз Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.

Сульшер тренировал резерв МЮ с 2008 по 2011 год.

Ранее сообщалось, что что клуб возглавит другой экс-игрок МЮ - Майкл Каррик.