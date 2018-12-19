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Победный пенальти Зинченко принес Манчестер Сити путевку в полуфинал Кубка лиги

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Украинский футболист помог своей команде победить Лестер.

 

Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Манчестер Сити вышел в полуфинал Кубка английской лиги благодаря победе над Лестером в серии пенальти.

Счет в матче на 14-й минуте открыл полузащитник “горожан“ Кевин Де Брюйне, но во втором тайме хавбек “лис“ Марк Олбрайтон сравнял его. 

Согласно регламенту Кубка английской Лиги, в случае ничьи в основное время команды пробивают серию пенальти. 

Решающий мяч в составе Ман Сити забил украинец Александр Зинченко, который сделал счет 3:1 в пользу своей команды в послематчевой серии.

Лестер – Манчестер Сити 1:1 (по пенальти – 1:3)

Голы: 0:1 – 14 Де Брюйне, 1:1 – 73 Олбрайтон.

Лестер: Уорд, Симпсон, Сеюнджю, Фукс, Магуайр, Ндиди, Иборра (Олбрайтон, 61), Геззаль (Мэддисон, 53), Чоудури, Грэй, Ихеаначо (Рикарду Перейра, 81).

Манчестер Сити: Мурич, Уокер, Эрик Гарсия, Отаменди, Стоунз, Фоден, Зинченко, Марез, Де Брюйне (Гюндоган, 71), Браим Диас (Стерлинг, 66), Агуэро (Габриэл Жезус, 76).

 

 

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Теги: футбол, Александр Зинченко, Лестер, Манчестер Сити
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Источник: Футбол 1

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Комментариев (1)
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Мухоморище    19.12.2018, 09:23
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Мухоморище
Зина просто всех рвёт))
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