Победный пенальти Зинченко принес Манчестер Сити путевку в полуфинал Кубка лиги

Украинский футболист помог своей команде победить Лестер.

Александр Зинченко Getty Images

Манчестер Сити вышел в полуфинал Кубка английской лиги благодаря победе над Лестером в серии пенальти.

Счет в матче на 14-й минуте открыл полузащитник “горожан“ Кевин Де Брюйне, но во втором тайме хавбек “лис“ Марк Олбрайтон сравнял его.

Согласно регламенту Кубка английской Лиги, в случае ничьи в основное время команды пробивают серию пенальти.

Решающий мяч в составе Ман Сити забил украинец Александр Зинченко, который сделал счет 3:1 в пользу своей команды в послематчевой серии.

Лестер – Манчестер Сити 1:1 (по пенальти – 1:3)