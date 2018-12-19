Победный пенальти Зинченко принес Манчестер Сити путевку в полуфинал Кубка лиги
Манчестер Сити вышел в полуфинал Кубка английской лиги благодаря победе над Лестером в серии пенальти.
Счет в матче на 14-й минуте открыл полузащитник “горожан“ Кевин Де Брюйне, но во втором тайме хавбек “лис“ Марк Олбрайтон сравнял его.
Согласно регламенту Кубка английской Лиги, в случае ничьи в основное время команды пробивают серию пенальти.
Решающий мяч в составе Ман Сити забил украинец Александр Зинченко, который сделал счет 3:1 в пользу своей команды в послематчевой серии.
Лестер – Манчестер Сити 1:1 (по пенальти – 1:3)
Голы: 0:1 – 14 Де Брюйне, 1:1 – 73 Олбрайтон.
Лестер: Уорд, Симпсон, Сеюнджю, Фукс, Магуайр, Ндиди, Иборра (Олбрайтон, 61), Геззаль (Мэддисон, 53), Чоудури, Грэй, Ихеаначо (Рикарду Перейра, 81).
Манчестер Сити: Мурич, Уокер, Эрик Гарсия, Отаменди, Стоунз, Фоден, Зинченко, Марез, Де Брюйне (Гюндоган, 71), Браим Диас (Стерлинг, 66), Агуэро (Габриэл Жезус, 76).
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