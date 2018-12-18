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Легенда Ливерпуля раскритиковал футболистов МЮ

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Джейми Каррагер считает, что футболисты подвели сами себя.
Джейми Каррагер
Джейми Каррагер
www.mirror.co.uk

Экс-футболист Ливерпуля Джейми Каррагер раскритиковал игроков Манчестер Юнайтед полузащитника Поля Погба и нападающего Алексиса Санчеса.

“Погба и Санчес ничего не сделали для Манчестер Юнайтед. Говорят, что они подвели Моуринью, но на самом деле подвели самих себя. Вряд ли они специально играли плохо, так как у футболистов должна быть гордость.

Погба и Санчесу нужно смотреть на себя, а не на Моуринью. Будут ли они играть лучше при другом тренере? Грустно, когда уровень футболиста полностью меняется при новом тренере“, - цитирует Каррагера Daily Mail.

Напомним, Манчестер Юнайтед объявил об отставке Моуринью. Португалец может вернуться в Реал.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Джейми Каррагер, Жозе Моуринью, Поль Погба, Алексис Санчес
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Источник: www.dailymail.co.uk

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