Легенда Ливерпуля раскритиковал футболистов МЮ

Джейми Каррагер считает, что футболисты подвели сами себя.

Экс-футболист Ливерпуля Джейми Каррагер раскритиковал игроков Манчестер Юнайтед полузащитника Поля Погба и нападающего Алексиса Санчеса.

“Погба и Санчес ничего не сделали для Манчестер Юнайтед. Говорят, что они подвели Моуринью, но на самом деле подвели самих себя. Вряд ли они специально играли плохо, так как у футболистов должна быть гордость.

Погба и Санчесу нужно смотреть на себя, а не на Моуринью. Будут ли они играть лучше при другом тренере? Грустно, когда уровень футболиста полностью меняется при новом тренере“, - цитирует Каррагера Daily Mail.

Напомним, Манчестер Юнайтед объявил об отставке Моуринью. Португалец может вернуться в Реал.