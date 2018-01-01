Клопп: Только Манчестер Сити может остановить Манчестер Сити

Наставник Ливерпуля высказался по поводу борьбы за чемпионство в АПЛ.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался по поводу противостояния с Манчестер Сити в чемпионате Англии.

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"Мы не думаем о тех результатах, которые показывает Манчестер Сити. Поймите, чемпионство не решается в один игровой день. Сейчас только декабрь. Тоттенхэм отстает лишь на 6 очков, Челси и Арсенал тоже весьма близко, так что всякое может произойти.

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Почему мы должны думать лишь об одном противнике, как будто только Ливерпуль может остановить Манчестер Сити? Я вообще думаю, что только Манчестер Сити может остановить Манчестер Сити. Сейчас мы должны играть в свой футбол и набрать как можно больше очков", - приводит слова Клоппа The Telegraph.

Отметим, что Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в своем активе 45 очков. Манчестер Сити идет вторым, отставая лишь на 1 очко.

Напомним, в последнем матче чемпионата Англии Ливерпуль разгромил Манчестер Юнайтед со счетом 3:1. Смотрите также видео голов этого поединка.

Стоит сказать, что после этого Манчестер Юнайтед принял решение уволить главного тренера Жозе Моуринью.