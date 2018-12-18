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СМИ назвали имя основного кандидата на должность главного тренера МЮ

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У руля "красных дьяволов" может встать Оле-Гуннар Сульшер.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Манчестер Юнайтед ищет тренера, который сможет возглавить команду до конца текущего сезона.

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По информации The Telegraph, основным кандидатом является экс-игрок клуба Оле-Гуннар Сульшер, который выступал за “красных дьяволов“ с 1996 по 2007 год. После завершения карьеры Сульшер работал в тренерском штабе МЮ, а на данный момент возглавляет норвежский Мольде.

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При этом источник отмечает, что после завершения сезона Сульшер может покинуть команду, а на длительный срок манкунианцы назначат тренера Тоттенхэма Маурисио Почеттино.

Напомним, 18 декабря Манчестер Юнайтед отправил в отставку Жозе Моуринью. Португалец уже покинул город, попрощавшись с журналистами у отеля.

Ранее СМИ сообщали, что клуб возглавит другой экс-игрок МЮ - Майкл Каррик.

Вашему вниманию также наш материал о том, как Жозе Моуринью дошел до увольнения из клуба.

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Теги: Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, тренер, футбол, вне игры
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