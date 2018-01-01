Зинченко попал в стартовый состав Манчестер Сити на матч Кубка лиги

Украинец сыграет против Лестера.

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко попал в стартовый состав команды на матч Кубка английской лиги против Лестера.

Как сообщает пресс-служба “горожан“, Зинченко сыграет на позиции левого защитника.

Отметим, что поединок Лестер - Манчестер Сити начался в 21:45. На данный момент счет 0:1 в пользу “горожан“.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити не собирается продавать Александра Зинченко в зимнее трансферное окно.