Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зинченко попал в стартовый состав Манчестер Сити на матч Кубка лиги

Комментариев: 0
Украинец сыграет против Лестера.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко попал в стартовый состав команды на матч Кубка английской лиги против Лестера.

Как сообщает пресс-служба “горожан“, Зинченко сыграет на позиции левого защитника.

Отметим, что поединок Лестер - Манчестер Сити начался в 21:45. На данный момент счет 0:1 в пользу “горожан“.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити не собирается продавать Александра Зинченко в зимнее трансферное окно.

Поделись:
Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Лестер, Кубок английской лиги, футбол, стартовый состав
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь