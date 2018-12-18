Моуринью: Пока, ребята, пока
Бывший тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью покинул город, в котором проработал последние 2,5 года. Об этом сообщает Sky Sports.
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Около гостиницы The Lowry Hotel, в которой проживал португалец, его поджидали журналисты в попытке взять интервью, однако Моуринью был немногословным и, сидя в машине, сказал: “Пока, ребята, пока“.
“Bye guys.” 👋— Sky Sports News (@SkySportsNews) 18 декабря 2018 г.
Jose Mourinho departs The Lowry Hotel this afternoon, after being sacked by @ManUtd today. 🏨
Follow updates and reaction after Jose Mourinho is sacked as @ManUtd manager here: https://t.co/kouvEuOFMj pic.twitter.com/hbpxrfTKcQ
Напомним, Манчестер Юнайтед отправил в отставку Жозе Моуринью. За досрочное расторжение контракта португалец получит огромную компенсацию.
Отмечалось, что до конца сезона у руля “красных дьяволов“ будет Майкл Каррик.
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