Моуринью: Пока, ребята, пока

Бывший тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью покинул город, в котором проработал последние 2,5 года. Об этом сообщает Sky Sports.

Читай также: Эмери - об отставке Моуринью: Его уход - плохая новость для других тренеров

Около гостиницы The Lowry Hotel, в которой проживал португалец, его поджидали журналисты в попытке взять интервью, однако Моуринью был немногословным и, сидя в машине, сказал: “Пока, ребята, пока“.

“Bye guys.” 👋



Jose Mourinho departs The Lowry Hotel this afternoon, after being sacked by @ManUtd today. 🏨



Follow updates and reaction after Jose Mourinho is sacked as @ManUtd manager here: https://t.co/kouvEuOFMj pic.twitter.com/hbpxrfTKcQ