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Моуринью: Пока, ребята, пока

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Жозе Моуринью уже уехал из Манчестера.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Бывший тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью покинул город, в котором проработал последние 2,5 года. Об этом сообщает Sky Sports.

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Около гостиницы The Lowry Hotel, в которой проживал португалец, его поджидали журналисты в попытке взять интервью, однако Моуринью был немногословным и, сидя в машине, сказал: “Пока, ребята, пока“.

Напомним, Манчестер Юнайтед отправил в отставку Жозе Моуринью. За досрочное расторжение контракта португалец получит огромную компенсацию.

Отмечалось, что до конца сезона у руля “красных дьяволов“ будет Майкл Каррик.

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Теги: Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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