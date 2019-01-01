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Манчестер Юнайтед нужно выложить более 30 миллионов, чтобы переманить Почеттино

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Главный тренер Тоттенхэма может возглавить "красных дьяволов".
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

После отставки Жозе Моуринью с поста главного тренера Манчестер Юнайтед, клуб находится в поиске нового специалиста.

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Одним из главных кандидатов является наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино, который, по планам "красных дьяволов", займет эту должность по окончании сезона. Однако контракт Почеттино со "шпорами" не включает опцию выкупа, сообщает The Times.

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В связи с этим, МЮ придется выплатить Тоттенхэму зарплату Почеттино за 4 года - 34 миллиона фунтов (37,8 миллиона евро). Позиция аргентинского специалиста по поводу работы в Манчестер Юнайтед на данный момент неизвестна.

Напомним, по информации СМИ, до конца сезона Манчестер Юнайтед будет возглавлять экс-игрок команды Майкл Каррик.

Вашему вниманию также материал о том, как Особенный дошел до увольнения.

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Теги: Маурисио Почеттино, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, тренер
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