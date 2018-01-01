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Эмери - об отставке Моуринью: Его уход - плохая новость для других тренеров

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Наставник Арсенала прокомментировал отставку Жозе Моуринью.
Жозе Моуринью и Унаи Эмера
Жозе Моуринью и Унаи Эмера
Getty Images

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери высказался по поводу увольнения Жозе Моуринью из Манчестер Юнайтед.

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"Если честно, то я был удивлен этим. Поймите, это не очень хорошая новость. Если один тренер заканчивает работу подобным образом, то это плохо для других тренеров. Но, с другой стороны, я о многом не знаю, почему было принято подобное решение.

Сейчас я не думаю об этом, я полностью сосредоточен на дерби с Тоттенхэмом", - приводит слова Эмери Sky Sports.

Ранее отставку Моуринью прокомментировал экс-игрок Ливерпуля Джейми Реднапп.

Также сообщалось, что до конца сезона у руля "красных дьяволов" будет Майкл Каррик.

Читайте также наш материал о том, как Жозе Моуринью пришел к отставке.

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Теги: Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, Унаи Эмери, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, отставка
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