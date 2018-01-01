Эмери - об отставке Моуринью: Его уход - плохая новость для других тренеров

Наставник Арсенала прокомментировал отставку Жозе Моуринью.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери высказался по поводу увольнения Жозе Моуринью из Манчестер Юнайтед.

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"Если честно, то я был удивлен этим. Поймите, это не очень хорошая новость. Если один тренер заканчивает работу подобным образом, то это плохо для других тренеров. Но, с другой стороны, я о многом не знаю, почему было принято подобное решение.

Сейчас я не думаю об этом, я полностью сосредоточен на дерби с Тоттенхэмом", - приводит слова Эмери Sky Sports.

Ранее отставку Моуринью прокомментировал экс-игрок Ливерпуля Джейми Реднапп.

Также сообщалось, что до конца сезона у руля "красных дьяволов" будет Майкл Каррик.

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