Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Помолвленный игрок Саутгемптона "спалился" на пикантной переписке с танцовщицами

Комментариев: 1
Седрик Суареш писал откровенные сообщения сразу двум танцовщицам из клуба.
Седрик Суареш
Седрик Суареш
Getty Images

Защитника Саутгемптона Седрика Суареша поймали за откровенной перепиской с двумя сексуальными танцовщицами из клуба. При этом футболист помолвлен с 30-летней Филипой Брандао, сообщает The Sun.


Седрик Суареш с невестой Филипой Брандао. Фото: instagram.com/cedricsoares41/

Читай также: Молодая подруга Марадоны выгнала его из дома

Футболист вел переписку в Instagrame с 25-летней Лолой Берглунд и 27-летней Эш Холм. О переписке с Суарешом заявила Эш, опубликовавшая видео, на котором призналась, что футболист одновременно писал ей и ее подруге.


Эш Холм. Фото: instagram.com/ashholme/

На видео девушка показала переписку, в которой Суареш делал комплименты и отправлял смайлы. Также Эш Холм перешла на его профиль, чтобы показать, что он не фейковый.


Лола Берглунд. Фото: instagram.com/lolamaybee/

Ранее сообщалось, что экс-тренер Саутгемптона Марк Хьюз установил новый антирекорд АПЛ.

Поделись:
Теги: защитник, Саутгемптон, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, скандал
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
janqwert    18.12.2018, 18:24
Оценка:  0
janqwert
А кто такие "тансовщицы"? Двоешники, стыдоба, кто работает!!!!!!!!!!! Возьмите меня на работу!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь