Помолвленный игрок Саутгемптона "спалился" на пикантной переписке с танцовщицами

Седрик Суареш писал откровенные сообщения сразу двум танцовщицам из клуба.

Защитника Саутгемптона Седрика Суареша поймали за откровенной перепиской с двумя сексуальными танцовщицами из клуба. При этом футболист помолвлен с 30-летней Филипой Брандао, сообщает The Sun.



Седрик Суареш с невестой Филипой Брандао. Фото: instagram.com/cedricsoares41/

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Футболист вел переписку в Instagrame с 25-летней Лолой Берглунд и 27-летней Эш Холм. О переписке с Суарешом заявила Эш, опубликовавшая видео, на котором призналась, что футболист одновременно писал ей и ее подруге.



Эш Холм. Фото: instagram.com/ashholme/

На видео девушка показала переписку, в которой Суареш делал комплименты и отправлял смайлы. Также Эш Холм перешла на его профиль, чтобы показать, что он не фейковый.



Лола Берглунд. Фото: instagram.com/lolamaybee/

Ранее сообщалось, что экс-тренер Саутгемптона Марк Хьюз установил новый антирекорд АПЛ.