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Партнер Ярмоленко перекрасил машину в цвет Вест Хэма

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Марко Арнаутович прокачал машину в известном салоне.
Марко Арнаутович
Марко Арнаутович
Getty Images

Нападающий Вест Хэма перекрасил машину в цвет своего клуба.

Футболист отдал свой автомобиль в известный салон Premier Wraps, который пользуется популярностью среди знаменитостей. Так, его постоянными клиентами стали Джо Харт и Дэвид Гетта.

В Premier Wraps можно сделать свою машину уникальной, что и сделал Арнаутович.

Футболист захотел отремонтировать двигатель своего Mercedes AMG GT, что обошлось ему в 2000 фунтов, а также покрасить автомобиль в алый цвет, похожий на цвет клуба.

Ранее сообщалось, что Серхио Агуэро приехал в клуб на машине стоимостью 160 тысяч евро.

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Теги: Марко Арнаутович, Вест Хэм, чемпионат Англии по футболу, вне игры, автомобиль
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