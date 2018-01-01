Партнер Ярмоленко перекрасил машину в цвет Вест Хэма

Марко Арнаутович прокачал машину в известном салоне.

Нападающий Вест Хэма перекрасил машину в цвет своего клуба.

Футболист отдал свой автомобиль в известный салон Premier Wraps, который пользуется популярностью среди знаменитостей. Так, его постоянными клиентами стали Джо Харт и Дэвид Гетта.

В Premier Wraps можно сделать свою машину уникальной, что и сделал Арнаутович.

Футболист захотел отремонтировать двигатель своего Mercedes AMG GT, что обошлось ему в 2000 фунтов, а также покрасить автомобиль в алый цвет, похожий на цвет клуба.

Ранее сообщалось, что Серхио Агуэро приехал в клуб на машине стоимостью 160 тысяч евро.