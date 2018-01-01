Партнер Ярмоленко перекрасил машину в цвет Вест Хэма
Марко Арнаутович прокачал машину в известном салоне.
Нападающий Вест Хэма перекрасил машину в цвет своего клуба.
Футболист отдал свой автомобиль в известный салон Premier Wraps, который пользуется популярностью среди знаменитостей. Так, его постоянными клиентами стали Джо Харт и Дэвид Гетта.
В Premier Wraps можно сделать свою машину уникальной, что и сделал Арнаутович.
Футболист захотел отремонтировать двигатель своего Mercedes AMG GT, что обошлось ему в 2000 фунтов, а также покрасить автомобиль в алый цвет, похожий на цвет клуба.
Ранее сообщалось, что Серхио Агуэро приехал в клуб на машине стоимостью 160 тысяч евро.
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