Падение Особенного: От публичной ссоры с Погба до критики скучного футбола Моуринью

Увольнение Жозе Моуринью из МЮ было неизбежным финалом.

На протяжении последних 16 месяцев Манчестер Юнайтед медленно, но уверенно катился в пропасть, и в конечном итоге дело закончилось громким увольнением главного тренера команды Жозе Моуринью.

Спорт birmir)net решил детально изучить падение Особенного на Олд Траффорд.

Лето 2017 года - счастливые времена Жозе Моуринью

После прихода в МЮ летом 2016-го года, Моуринью сумел завоевать два титула - Кубок Англии и Лигу Европы. Это было самое лучшее время для португальского специалиста на Олд Траффорд. Французский полузащитник Поль Погба пел хвалебные песни в адрес Особенного.

Но вскоре все начало разваливаться для Моуринью. И первой ступенькой в пропасть стал отъезд Поля Погба в Майами для лечения травмы подколенного сухожилия в сентябре.

26 декабря 2017 года - Советы Моуринью по поводу трансферов

Читай также: Погба симулировал ради победы МЮ над Бристолем

И вот начались неудачные дни для Манчестер Юнайтед. Клуб потерпел сенсационное поражение от Бристоля в рамках Кубка английской лиги, а Моуринью критиковал руководство клуба за то, что они тратят деньги на покупку нападающих вместо защитников.

Именно тогда Моуринью делает громкое заявление, в котором сказал, что 300 миллионов евро на трансферы - недостаточная сумма для Манчестер Юнайтед.

💰 Pogba = £89m

💰 Lukaku = £80m

💰 Matic = £40m

💰 Mkhitaryan = £38m

💰 Bailly = £34m

💰 Lindelof = £30m



🗣 Jose Mourinho: “We've not spent enough“ 😳 pic.twitter.com/2ecLZkIS7i — SPORF (@Sporf) 26 декабря 2017 г.

Январь 2018 года - Новый контракт Моуринью

26 января 2018 года Жозе Моуринью подписал новый контракт с Манчестер Юнайтед, который был рассчитан до 2021 года. После этого Моуринью начинает вести более жесткую политику в отношении состава, а команда проигрывает Тоттенхэму на Уэмбли в матче, в котором тренер выпустил Погба на замену спустя час отыгранного матча. Отметим, что в этом матче МЮ пропустил гол уже на 11-й секунде встречи.

Февраль 2018 - Погба становится частым гостем скамейки запасных

В феврале 2018 года один из лидеров команды Поль Погба все чаще оказывается на скамейке запасных, и лишь под конец матчей входит на поле. Место француза занимает Скотт Мактоминей, а в СМИ начинают говорить о внутреннем конфликте между Моуринью и Погба.

Март 2018 - ухудшение отношение Моуринью и Погба

Начало весны ознаменовалось новым ухудшением отношений между французом и португальцем. В СМИ пишут, что они практически не общаются, а всю информацию Особенный передает футболисту через своего помощника.

Май 2018 - проблемы МЮ в игре

В мае Моуринью начал критиковать Маркуса Рашфорда и Антони Марсьяля после поражения команды в Брайтоне 5 мая.

“Вот вам ответ на вопрос: “Почему всегда Лукаку?“. И, может быть, теперь вы понимаете, почему некоторые игроки играют больше, чем другие, и вы не будете постоянно спрашивать меня, почему А, В и С не играют больше“, - сказал тогда португалец.

Июль 2018 - триумф Погба на чемпионате мира в России

Читай также: Погба мотивировал своих партнеров душераздирающей речью накануне финала ЧМ-2018

В июле Погба забыл про Манчестер Юнайтед и отвлекся на выступление сборной Франции на чемпионате мира в России. Это был триумф, ведь французы выиграли ЧМ-2018, одолев в финале Хорватию.

Моуринью заявил, что для Погба чемпионат мира - идеальная среда обитания.

“Он закрыт в течение месяца, и может думать только о футболе. Он со своей командой в тренировочном лагере, полностью изолирован от внешнего мира. Они сосредоточены только на футболе“, - сказал Особенный.

Также Моуринью вновь раскритиковал трансферную политику клуба, заявив, что из пяти его трансферных целей МЮ не удовлетворил ни одну.

Август 2018

В августе появляется все больше и больше разговоров об уходе Погба из “красных дьяволов“. В СМИ сообщают, что он встретился с представителями Барселоны и объявил своим партнерам по команде о желании покинуть клуб. Однако этот трансфер так и не состоялся, и Погба остался в МЮ.

Помимо этого Моуринью все больше критикует руководство клуба за неспособность подписать новичков, заявляя, что в новом сезоне будет тяжело без усиления команды.

Читай также: Моуринью провел эмоциональную пресс-конференцию, потребовав уважения к его трофеям

27 августа 2018 года Манчестер Юнайтед пережил свое худшее начало сезона за 26 лет, проиграв два из первых трех матчей. Моуринью потерпел самое крупное домашнее поражение в карьере - 3:0 против Тоттенхэма.

После этого Особенный даже не приехал на тренировку МЮ, из-за чего появились слухи об увольнении.

Сентябрь 2018 - Погба публично критикует Моуринью

В сентябре “красные дьяволы“ сыграли вничью с Вулверхэмптоном (1:1). После поединка Погба раскритиковал “автобус Моуринью“, заявив, что команда должна атаковать.

“Когда мы играем дома, то должны атаковать, атаковать, и еще раз атаковать. Это Олд Траффорд! Все команды боятся, когда Манчестер Юнайтед атакует“, - сказал Погба.

Через несколько дней после этого Моуринью наказал Погба, лишив его статуса вице-капитана и Погба больше не появлялся на поле с капитанской повязкой в отсутствии Антонио Валенсии.

А после этого появилось нашумевшее видео с тренировки, на котором явно был виден холод в отношениях Моуринью и Погба.

В конце месяца МЮ проиграл Вест Хэму. Погба отказался комментировать тактику тренера, сказав журналистам: “Вы что, смерти моей хотите?“.

Октябрь 2018 - Лукаку встал на защиту Моуринью

В октябре Ромелу Лукаку попытался убедить общественность, что в раздевалке МЮ все в порядке и царит отличная атмосфера, однако после этого команда продолжает огорчать фанатов.

Финалом этого месяца стало минимальное поражение от Ювентуса в Лиге чемпионов. В итоге конфликт Погба и Моуринью достиг такого накала, что МЮ запретил французу давать какие-либо комментарии на эту тему.

Ноябрь - декабрь 2018 - худший старт сезона МЮ в АПЛ за 29 лет

Уже в ноябре ходили слухи о скором увольнении Моуринью, но он продолжал оставаться у руля, критиковал игроков, говоря, что у них нет характера, и даже просматривал новых футболистов. Однако в конце месяца фанаты освистали “красных дьяволов“ за ничью с Кристал Пэлас.

В декабре Моуринью вновь посетовал на то, что Манчестер Юнайтед не усилился в летнее трансферное окно, и именно этим оправдывал неудачные выступления своих подопечных в чемпионате Англии.

Впрочем, не самыми радужными были и выступления в Лиге чемпионов - в заключительном матче группового тура МЮ уступил на выезде Валенсии, но сумел пройти в плей-офф престижного еврокубкового турнира, где сыграет с ПСЖ.

Последней каплей стало крупное поражение от Ливерпуля - манкунианцы проиграли со счетом 3:1, а Моуринью сказал, что команда может претендовать лишь на топ-4 по итогам сезона.



Все фото: Getty Images

Итог - увольнение

В этом сезоне МЮ пережил худшее начало чемпионата за 29 лет, и поэтому вполне логичным завершением первой половины сезона стало увольнение Моуринью, о чем клуб заявил 18 декабря. За разрыв контракт Манчестер Юнайтед должен заплатить специалисту 27 миллионов евро.

После информации об увольнении тренера Поль Погба разместил ироничный твит, однако быстро его удалил.

По информации СМИ до конца сезона “красных дьяволов“ возглавит легенда клуба Майкл Каррик.