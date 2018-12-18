Экс-игрок сборной Англии: Моуринью изначально не подходил Манчестер Юнайтед

Джейми Реднапп прокомментировал отставку Жозе Моуринью.

Легенда Ливерпуля и сборной Англии Джейми Реднапп прокомментировал самую громкую новость дня - отставку главного тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью.

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"С чего начать? Думаю, если вы хотите попасть в клуб, сделать все на своем посту неправильно и быть уволенным, то вам стоит последовать примеру Моуринью. Я считаю, что Жозе не подходил игровому стилю Манчестер Юнайтед, который клуб проповедовал на протяжении многих лет.

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Моуринью не умел играть в атакующий футбол. Поэтому я понимал, что испорченные отношения с игроками команды и руководством клуба будут неизбежны. Все в игре МЮ было не так, и футболисты не старались ради тренера", - приводит слова Реднаппа Sky Sports.

Напомним, Моуринью встал у руля Манчестер Юнайтед летом 2016-го года и за это время выиграл с клубом лишь три трофея.

Отметим, что до конца сезона руководить "красными дьяволами" будет легенда клуба Майкл Каррик.