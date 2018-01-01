Легенда МЮ назвал имя идеального наставника для клуба

Гари Невилл прокомментировал ситуацию вокруг увольнения Жозе Моуринью.

Бывший футболист Манчестер Юнайтед Гари Невилл считает, что новым главным тренером “красных“ может стать наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино.

“Мне посчастливилось провести некоторое время на базе Тоттенхэма, и Почеттино кажется мне идеальным кандидатом на этот пост.

Руководство “красных дьяволов“ пробовало назначать тренеров, которые выигрывали еврокубки и внутренние чемпионаты, но мне кажется, что МЮ нужен тот, кто соответствует трем главным принципам клуба: продвижение молодых игроков, зрелищный футбол и победы“, - цититрует Невилла Sky Sports.

Напомним, Манчестер Юнайтед официально объявил об увольнении португальца Жозе Моуринью. До конца сезона клубом будет руководить Майкл Каррик.