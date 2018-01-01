Бывший игрок Манчестер Юнайтед будет руководить клубом до конца сезона

Майкл Каррик заменит Жозе Моуринью.

Руководство Манчестер Юнайтед не будет приглашать нового тренера посреди сезона.

Команду после увольнения Жозе Моуринью примет его ассистент Майкл Каррик, сообщает SkySports.

Англичанин провел на Олд Траффорд 12 лет в качестве игрока. За это время он сыграл в футболке Юнайтед 316 матчей и забил 17 мячей. В составе МЮ Каррик 5 раз выигрывал АПЛ, а также становился победителем Лиги чемпионов.

За увольнение “красные дьяволы“ будут вынуждены выплатить португальцу 27 миллионов евро компенсации.