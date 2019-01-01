Официально: Манчестер Юнайтед объявил об отставке Моуринью

Португальский специалист покинул свой пост.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью покинул свой пост, сообщает пресс-служба английского клуба.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 18 декабря 2018 г.

“Мы благодарим его за работу в Манчестер Юнайтед и желаем успехов в будущем“, - сказано в сообщении.



Напомним, в последнем матче в качестве наставника “красных дьяволов“ Моуринью уступил Ливерпулю со счетом 1:3.