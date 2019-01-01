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Официально: Манчестер Юнайтед объявил об отставке Моуринью

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Португальский специалист покинул свой пост.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Sky News

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью покинул свой пост, сообщает пресс-служба английского клуба.

“Мы благодарим его за работу в Манчестер Юнайтед и желаем успехов в будущем“, - сказано в сообщении.

Напомним, в последнем матче в качестве наставника “красных дьяволов“ Моуринью уступил Ливерпулю со счетом 1:3.

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Теги: футбол, АПЛ, Жозе Моуриньо, Манчестер Юнайтед
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Источник: manutd.com

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