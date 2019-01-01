Официально: Манчестер Юнайтед объявил об отставке Моуринью
Португальский специалист покинул свой пост.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью покинул свой пост, сообщает пресс-служба английского клуба.
Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.— Manchester United (@ManUtd) 18 декабря 2018 г.
We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC
“Мы благодарим его за работу в Манчестер Юнайтед и желаем успехов в будущем“, - сказано в сообщении.
Напомним, в последнем матче в качестве наставника “красных дьяволов“ Моуринью уступил Ливерпулю со счетом 1:3.
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