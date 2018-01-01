Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В случае отставки Моуринью выплатят 27 млн евро компенсации

Комментариев: 0
Португалец может получить крупную сумму денег.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
sporten.com

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью может получить солидные отступные в случае своего увольнения.

Читай также: Моуринью: Мое будущее - в Манчестер Юнайтед

Сумма компенсации в случае отставки португальского специалиста до закрытия зимнего трансферного окна составит 27 миллионов евро. Если португальца уволят после этого срока, то она уменьшится до 20 миллионов, сообщает Daily Record.

На данный момент Манчестер Юнайтед занимает шестое место в АПЛ, набрав 26 очков в 17 матчах.

Поделись:
Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Жозе Моуринью, АПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.dailyrecord.co.uk

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь