В случае отставки Моуринью выплатят 27 млн евро компенсации

Португалец может получить крупную сумму денег.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью может получить солидные отступные в случае своего увольнения.

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Сумма компенсации в случае отставки португальского специалиста до закрытия зимнего трансферного окна составит 27 миллионов евро. Если португальца уволят после этого срока, то она уменьшится до 20 миллионов, сообщает Daily Record.

На данный момент Манчестер Юнайтед занимает шестое место в АПЛ, набрав 26 очков в 17 матчах.