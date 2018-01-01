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Нападающий МЮ продлит контракт с клубом

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Соглашение Антони Марсьяля будет автоматически пролонгировано.
Антони Марсьяль
Антони Марсьяль
Sky Sports

Манчестер Юнайтед продлит контракт с нападающим Антони Марсьялем, сообщает Goal.

В 2015 году француз заключил контракт по схеме 4+1, поэтому соглашение будет автоматически продлено еще на год.

Отмечается, что во время переговоров с игроком МЮ надеется подписать с форвардом долгосрочное соглашение.

В нынешнем сезоне на счету Марсьяля 7 мячей в 13 матчах.

Ранее сообщалось, что Неманья Матич заступился за Марсьяля.

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Теги: футбол, АПЛ, МЮ, Антони Марсьяль
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Источник: goal.com

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