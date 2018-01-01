Нападающий МЮ продлит контракт с клубом
Соглашение Антони Марсьяля будет автоматически пролонгировано.
Манчестер Юнайтед продлит контракт с нападающим Антони Марсьялем, сообщает Goal.
В 2015 году француз заключил контракт по схеме 4+1, поэтому соглашение будет автоматически продлено еще на год.
Отмечается, что во время переговоров с игроком МЮ надеется подписать с форвардом долгосрочное соглашение.
В нынешнем сезоне на счету Марсьяля 7 мячей в 13 матчах.
Ранее сообщалось, что Неманья Матич заступился за Марсьяля.
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