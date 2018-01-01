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Гвардиола заявил, что Манчестер Сити испытывает проблемы с составом

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Наставник "горожан" пожаловался на кадровые проблемы.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола сообщил, что в первой команде сейчас мало здоровых игроков.

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“Главная проблема в том, что у нас сейчас мало игроков в составе, выбора практически нет. Многие футболисты сейчас вне игры из-за травм, поэтому большинство тех, кто вышел на поле в матче АПЛ с Эвертоном, будут играть и против Лестера в Кубке английской лиги.

У нас нет никакого неуважения к турниру. Манчестер Сити не относится к этим соревнованиям легкомысленно“, - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, после 17 туров “горожане“ находятся на 2 строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своем активе 44 очка.

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола вместе с игроками Манчестер Сити посетили больных детей в преддверии Рождества.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, Кубок английской лиги
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