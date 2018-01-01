Санчес может вернуться в Арсенал

Манчестер Юнайтед готов продать Алексиса Санчеса.

Игрок Манчестер Юнайтед Алексис Санчес в зимнее трансферное окно может вернуться в лондонский Арсенал.

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По информации AS, лондонцы готовы уже в январе купить футболиста, однако они сделают это только в том случае, если чилиец согласится снизить требования по зарплате. На данный момент Санчес получает больше всех в Манчестер Юнайтед - около 22,5 миллионов евро за сезон.

Напомним, что Алексис Санчес играл за Арсенал с 2014 по 2018 год, а в январе 2018 года стал игроком Манчестер Юнайтед. По условиям договора, Манчестер Юнайтед отпустил в Арсенал Генриха Мхитаряна.

Ранее сообщалось, что самый высокооплачиваемый игрок “красных дьяволов“ Алексис Санчес хочет перейти в ПСЖ.