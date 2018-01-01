Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Санчес может вернуться в Арсенал

Комментариев: 0
Манчестер Юнайтед готов продать Алексиса Санчеса.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

Игрок Манчестер Юнайтед Алексис Санчес в зимнее трансферное окно может вернуться в лондонский Арсенал.

Читай также: Санчес озадачил своих болельщиков двумя фотографиями в рамке

По информации AS, лондонцы готовы уже в январе купить футболиста, однако они сделают это только в том случае, если чилиец согласится снизить требования по зарплате. На данный момент Санчес получает больше всех в Манчестер Юнайтед - около 22,5 миллионов евро за сезон.

Напомним, что Алексис Санчес играл за Арсенал с 2014 по 2018 год, а в январе 2018 года стал игроком Манчестер Юнайтед. По условиям договора, Манчестер Юнайтед отпустил в Арсенал Генриха Мхитаряна.

Ранее сообщалось, что самый высокооплачиваемый игрок “красных дьяволов“ Алексис Санчес хочет перейти в ПСЖ.

Поделись:
Теги: Алексис Санчес, Манчестер Юнайтед, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь