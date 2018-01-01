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Моуринью: Выиграть титул не могу, но мы претендуем на топ-4

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Наставник Манчестер Юнайтед прокомментировал поражение от Ливерпуля.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью подвел итоги матча 17-го тура АПЛ против Ливерпуля, который его команда проиграла со счетом 3:1.

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“Исправить ситуацию? Что это значит? Выиграть титул? Нет, этого я не могу, но мы имеем все шансы завершить сезон в топ-4. Да, это будет непросто. Мы по-любому попадем в топ-6, но можем закончить и в четверке сильнейших. Пока наша цель - пятое место, потом - четвертое.

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Игроки отдали все силы на поле, и вам нельзя сравнивать интенсивность и физическую готовность Ливерпуля. И при всем этом мы оставались в игре вплоть до третьего гола. Сегодня выиграла сильнейшая команда.

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В первые 20 минут Ливерпуль был сильнее нас, у них все получалось, и в итоге мы пропустили мячи, которые Де Хеа в другой ситуации отразил бы. К сожалению, были рикошеты. Соперник играл быстро и агрессивно, мы с этим не справились“, - приводит слова Моуринью BBC.

Смотрите также видео голов и обзор матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед.

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Теги: Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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