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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 3:1 видео голов и обзор матча АПЛ

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"Красные" без проблем разобрались с манкунианцами.

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: видео голов
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: видео голов
Getty Images
В рамках 17-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 3:1, благодаря чему "красные" вернулись на первое место в турнирной таблице АПЛ.

Отметим, что дважды отличился Джердан Шакири, который вышел на замену во втором тайме.

Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед:

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 3:1
Голы: Мане, 24, Шакири, 73, 81 - Лингард, 33.

Ливерпуль: Алиссон - Клайн, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон - Фабиньо, Вейналдум, Кейта (Шакири, 70) - Салах, Фирмино, Мане (Хендерсон, 84).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Байи, Линделеф, Дармиан - Далот (Феллаини, 46), Эррера (Мартиаль, 79), Матич, Лингард (Мата, 85), Янг - Лукаку, Рашфорд.

Предупреждение: Далот, Лукаку.

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Теги: Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, видео голов, обзор матча, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол
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