Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 3:1 видео голов и обзор матча АПЛ
"Красные" без проблем разобрались с манкунианцами.
Отметим, что дважды отличился Джердан Шакири, который вышел на замену во втором тайме.
Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед:
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 3:1
Голы: Мане, 24, Шакири, 73, 81 - Лингард, 33.
Ливерпуль: Алиссон - Клайн, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон - Фабиньо, Вейналдум, Кейта (Шакири, 70) - Салах, Фирмино, Мане (Хендерсон, 84).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Байи, Линделеф, Дармиан - Далот (Феллаини, 46), Эррера (Мартиаль, 79), Матич, Лингард (Мата, 85), Янг - Лукаку, Рашфорд.
Предупреждение: Далот, Лукаку.
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