Ливерпуль обыграл МЮ в красочном матче

Ливерпуль и МЮ встретились в центральном противостоянии 17-го тура английской Премьер-лиги.

С первых минут встречи инициативу захватили хозяева поля. Подопечные Клоппа демонстрировали высокие скорости, а также в свойственной для себя манере старались прессинговать соперника на его половине поля. Все это принесло плоды на 24-й минуте – Фабиньо нашел шикарным пасом Мане, а сенегальцу удалось не менее эффектно обработать мяч и отравить его в ворота Де Хеа.

"Красные дьяволы", демонстрируя не особо привлекательный футбол, сумели отыграться спустя 10 минут – Лингард воспользовался оплошностью Алиссона.

Во втором тайме особо ничего не изменилось – Ливерпуль доминировал на поле, а Манчестер продолжал играть вторым номером.

Ключевым моментом матча стал выход на замену Шакири, который забил два гола и установил окончательный счет в поединке.

Сперва швейцарец оказался в нужном месте в нужное время и, получив мяч на подборе в штрафной, пробил под перекладину.

А уже через 7 минут Джердан оформил дубль ударом с линии штрафной площади. Мяч срикошетил от защитников и оказался в сетке, Давид Де Хеа был бессилен.

Таким образом, Ливерпуль победил МЮ со счетом 3:1 и вернулся на первое место в турнирной таблице АПЛ. В активе "красных" теперь 45 очков. У Юнайтед, в свою очередь, 26 баллов и шестая позиция.

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 3:1

Голы: Мане, 24, Шакири, 73, 81 – Лингард, 33

Ливерпуль: Алиссон – Клайн, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Вейналдум, Кейта (Шакири, 70) – Салах, Фирмино, Мане (Хендерсон, 84)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Байи, Линделеф, Дармиан – Далот (Феллаини, 46), Эррера (Мартиаль, 79), Матич, Лингард (Мата, 85), Янг – Лукаку, Рашфорд

Предупреждение: Далот, Лукаку