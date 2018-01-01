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Челси готов продать полузащитника в Милан

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"Синие" отпустят Сеска Фабрегаса за 8 миллионов евро.
Сеск Фабрегас
Сеск Фабрегас
Getty Images

Полузащитник Челси Сеск Фабрегас в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

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31-летний футболист в последнее время крайне редко выходит на поле, а его контракт истекает в конце сезона. Интерес к Фабрегасу проявляет итальянский Милан, который готов заплатить за него 4 миллиона евро.

По информации Football Italia, "синие" не против отпустить Фабрегаса, однако если получат за него 8 миллионов евро. Отмечается, что интерес к испанцу также проявляют клубы из Германии.

Ранее сообщалось, что полузащитник Челси Сеск Фабрегас попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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Теги: Сеск Фабрегас, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, трансфер, Милан, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
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