Челси готов продать полузащитника в Милан

"Синие" отпустят Сеска Фабрегаса за 8 миллионов евро.

Полузащитник Челси Сеск Фабрегас в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Читай также: Фабрегас устроил крутую вечеринку на Ибице в честь свадьбы, пригласив звезд футбола

31-летний футболист в последнее время крайне редко выходит на поле, а его контракт истекает в конце сезона. Интерес к Фабрегасу проявляет итальянский Милан, который готов заплатить за него 4 миллиона евро.

По информации Football Italia, "синие" не против отпустить Фабрегаса, однако если получат за него 8 миллионов евро. Отмечается, что интерес к испанцу также проявляют клубы из Германии.

Ранее сообщалось, что полузащитник Челси Сеск Фабрегас попал в Книгу рекордов Гиннесса.