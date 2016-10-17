Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция матча АПЛ

Ливерпуль и МЮ сыграют 16 декабря в матче 17-го тура чемпионата Англии. Следите за событиями матча Ливерпуль – МЮ в нашем онлайне.

Ливерпуль и Манчестер Юнайтед встретятся в центральном матче 17-го тура чемпионата Англии. Поединок состоится на Энфилде в воскресенье, 16 декабря. Начало матча в 18:00 по киевскому времени.

Ливерпуль лидирует в турнирной таблице АПЛ и до сих пор не знает поражений. В свою очередь, МЮ занимает лишь шестую строчку, отставая от лидера на 16 очков.

Команда Клоппа меньше всех пропустила за 16 сыгранных туров и уступает по количеству забитых голов только Манчестер Сити и Арсеналу, но при этом лидер атак команды Мохамед Салах набрал отличную форму и от него исходит самая большая опасность в последних матчах.

МЮ проводит нестабильный сезон, а болельщики клуба уже устали от скандалов в команде и ссор с тренером Жозе Моуринью.

Противостояние Ливерпуля и МЮ всегда полно напряжения и борьбы до конца. На стороне команды Клоппа будет не только общая отличная форма игроков, но и домашний стадион. Но легко хозяевам точно не будет, ведь Моуринью – мастер великих матчей, а этот именно такой.

Букмекеры в матче Ливерпуль – МЮ прогнозируют успех хозяевам поля. Ставки на победу команды Клоппа принимаются с коэффициентом 1,57, тогда как на МЮ – 6,0. Ничья в матче оценивается в 4,0.

Последние матчи Ливерпуля:

11.12.18 ЛЧ Ливерпуль – Наполи 1:0

08.12.18 АПЛ Борнмут – Ливерпуль 0:4

05.12.18 АПЛ Бернли – Ливерпуль 1:3

02.12.18 АПЛ Ливерпуль – Эвертон 1:0

28.11.18 ЛЧ ПСЖ – Ливерпуль 2:1

Последние матчи МЮ:

12.12.18 ЛЧ Валенсия – Манчестер Юнайтед 2:1

08.12.18 АПЛ Манчестер Юнайтед – Фулхэм 4:1

05.12.18 АПЛ Манчестер Юнайтед – Арсенал 2:2

01.12.18 АПЛ Саутгемптон – Манчестер Юнайтед 2:2

27.11.18 ЛЧ Манчестер Юнайтед – Янг Бойз 1:0

Последние очные встречи:

29.07.18 МКЧ Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 1:4

10.03.18 АПЛ Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:1

14.10.17 АПЛ Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0

15.01.17 АПЛ Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 1:1

17.10.16 АПЛ Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0