Моуринью - о Салахе: Он был хрупким парнем, а стал ядерной угрозой Ливерпуля

Наставник МЮ поделился мнением о лидере Ливерпуля.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью в преддверии противостояния с Ливерпулем поделился мнением об игре лидера "красных"Мохамеда Салаха.

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"Салах невероятно развит на всех уровнях, особенно видно, как он улучшил свою физику. Раньше он был быстрым, но хрупким парнем, а сейчас он быстрый и сильный мужчина.

Когда он только приехал в АПЛ из небольшого клуба в Швейцарии, то был психологически к этому не готов. Теперь же это совершенно иной игрок, который из перспективного стал одним из лучших в мире.

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Перед каждым матчем мы анализируем игру соперника, с целью выяснить сильные и слабые стороны. И когда мы готовимся к игре против Ливерпуля , мы знаем, что у этой команды много сильных сторон, а Салах - это ядерная угроза", - приводит слова Моуринью пресс-служба МЮ.

Напомним, в воскресенье, 16 декабря, состоится матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 18:00 по киевскому времени.