Игроки Манчестер Сити в преддверии Рождества посетили детей в больнице
Игроки Манчестер Сити вместе с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой накануне Рождества посетили детей в одной из больниц Манчестера.
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Футболисты подарили детям рождественские подарки, раздали автографы, поиграли в футбол и просто пообщались с малышами.
Пресс-служба “горожан“ подготовила видео о походе футболистов в больницу.
Spreading the 💙 this Christmas#mancity pic.twitter.com/FgDSIiPKr8— Manchester City (@ManCity) 14 декабря 2018 г.
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Также на страничке Хосепа Гвардиолы в Twitter появились фото с детьми.
“Особенный день в манчестерской больнице. Всегда приятно проводить рождественский период с детьми. Их смелость и сила восхищают“, - написал Гвардиола.
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