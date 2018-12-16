Игроки Манчестер Сити в преддверии Рождества посетили детей в больнице

Футболисты посетили больных детей и сделали им подарки к празднику.

Игроки Манчестер Сити вместе с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой накануне Рождества посетили детей в одной из больниц Манчестера.

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Футболисты подарили детям рождественские подарки, раздали автографы, поиграли в футбол и просто пообщались с малышами.

Пресс-служба “горожан“ подготовила видео о походе футболистов в больницу.

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Также на страничке Хосепа Гвардиолы в Twitter появились фото с детьми.

“Особенный день в манчестерской больнице. Всегда приятно проводить рождественский период с детьми. Их смелость и сила восхищают“, - написал Гвардиола.

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