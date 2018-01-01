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Почеттино: Иногда лучше вообще не совершать трансферы

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Аргентинец не разочаруется, если руководство Тоттенхэма не подпишет новых игроков.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал планы клуба на ближайшие трансферные окна.

"Я не разочаруюсь, если Тоттенхэм снова никого не приобретет в ближайшее трансферное окно. Совершать трансферы в январе всегда сложно. К тому же посмотрите, как выступали в прошлом сезоне некоторые игроки, сменившие клуб в январе.

Чтобы вписаться в новую команду, требуется время. Иногда лучше не совершать трансферы вообще, особенно если нет на примете подходящего новичка", — цитирует Почеттино Sports Mole.

Напомним, после 16 туров этого сезона английской Премьер-лиги Тоттенхэм располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая на шесть очков от лидирующего Ливерпуля.

Ранее Почеттино потроллил наставника Ливерпуля Юргена Клоппа за пробежку, которая стала причиной штрафа.

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Теги: Маурисио Почеттино, Тоттенхэм, АПЛ, Англия
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