Почеттино: Иногда лучше вообще не совершать трансферы
Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал планы клуба на ближайшие трансферные окна.
"Я не разочаруюсь, если Тоттенхэм снова никого не приобретет в ближайшее трансферное окно. Совершать трансферы в январе всегда сложно. К тому же посмотрите, как выступали в прошлом сезоне некоторые игроки, сменившие клуб в январе.
Чтобы вписаться в новую команду, требуется время. Иногда лучше не совершать трансферы вообще, особенно если нет на примете подходящего новичка", — цитирует Почеттино Sports Mole.
Напомним, после 16 туров этого сезона английской Премьер-лиги Тоттенхэм располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая на шесть очков от лидирующего Ливерпуля.
Ранее Почеттино потроллил наставника Ливерпуля Юргена Клоппа за пробежку, которая стала причиной штрафа.
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