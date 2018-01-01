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Гвардиола: Травма Де Брюйне может помочь Ман Сити

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Испанец хочет поберечь сили своего подопечного.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал процесс восстановления полузащитника команды Кевина Де Брюйне после травмы.

"Кевин завершал прошлый сезон, будучи измотанным. Он провел много времени на поле, а потом поехал с Бельгией на чемпионат мира. В таких случаях на полное восстановление требуется больше времени. 

Конечно, мы не хотим, чтобы игроки получали повреждения, но травма Кевина может помочь нам. Теперь он здоров, его разум чист. Кевин восстановился и постарается избегать травм. Он особенный игрок и очень важен для нас", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Де Брюйне из-за повреждений колена принял участие только в трех матчах за Манчестер Сити, не отметившись результативными действиями. 

Ранее сообщалось, что другой лидер "горожан" получил травму и выбыл до конца года.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, АПЛ, Кевин Де Брюйне
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