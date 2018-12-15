Клопп: Жизнь - де**мо, если в ней только трофеи имеют значение

Немец ответил на слова тренера МЮ Жозе Моуринью.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что работа тренера заключается не только в выигранных с командой трофеях. Накануне главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью сказал, что "кубки имеют значение", намекнув на отсутствие оных у Ливерпуля под руководством Клоппа.

"Как я должен реагировать на слова Моуринью? Разве я обязан выигрывать трофеи? Да, это то, что люди запомнят, но моя задача – выжать максимум из той команды, которая у меня есть, вот во что я верю. Прошлогодняя кампания Ливерпуля в Лиге чемпионов не была успешной, но это было блестящее путешествие.

Если в жизни — во всех ее отраслях, включая работу — придавать значение лишь победам, а усилия не учитывать — значит жизнь дерьмо", — цитирует немецкого специалиста Goal.

Напомним, 16 декабря в рамках матча английской Премьер-лиги Ливерпуль сыграет с Манчестер Юнайтед.

Ранее Моуринью сравнил мерсисайдский клуб с домом с дорогой мебелью.