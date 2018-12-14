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Клопп назвал Моуринью самым успешным тренером мира

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Немецкий специалист считает, что у МЮ есть много хороших качеств.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп перед поединком 17-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед поделился мнением о сопернике и наставнике “красных дьяволов“.

“Жозе Моуринью всегда был амбициозным. Он просто поступает так, как считает правильным, и это делает его самым успешным тренером в мире.

У Манчестер Юнайтед очень много хороших качеств: они техничны, быстры, и физически сильны. У них есть большой выбор форвардов: Маркус Рашфорд, Ромелу Лукаку, Джесси Лингард и Антони Марсьяль. За МЮ все еще выступает невероятный голкипер Давид де Хеа“, - цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 16 декабря на Энфилде.

Ранее Моуринью прокомментировал успехи Ливерпуля под руководством Юргена Клоппа.

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Теги: футбол, Юрген Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Жозе Моуринью, АПЛ
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Источник: skysports.com

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