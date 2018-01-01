Моуринью: Футбольная команда - это нечто большее, чем вливание денег в состав

Наставник МЮ сравнил успехи Ливерпуля с прекрасным домом.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поделился своим мнением по поводу успехов Ливерпуля под руководством Юргена Клоппа и признался, что уровень игры его команды оставляет желать лучшего.

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"Что я думаю о Ливерпуле? Футбольная команда - это нечто большее, чем вливание денег в состав. Это как дом, который ты возводишь, а затем обставляешь его дорогой мебелью. И потом ты готовишься комфортно жить в этом прекрасном доме.

Насколько далеко сейчас Манчестер Юнайтед от команды, которой я был бы доволен? На данный момент далеко", - цитирует португальского специалиста Goal.com.

После 16 сыгранных туров в чемпионате Англии турнирную таблицу возглавляет Ливерпуль, а Манчестер Юнайтед занимает 6-е место.

Напомним, в воскресенье, 16 декабря, в 18:00 по киевскому времени состоится матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль.