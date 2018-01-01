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Стерлинг - лучший игрок месяца в АПЛ

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На счету Рахима Стерлинга 3 мяча и 3 ассиста.
Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг
Skysports

Футболист Манчестер Сити Рахим Стерлинг стал лучшим игроком чемпионата Англии в ноябре, сообщает официальный сайт АПЛ.

Полузащитник “горожан“ опередил в голосовании партнеров по команде Давид Сильву и Лероя Сане, Фелипе Андерсона (Вест Хэм Юнайтед), Люку Диня (Эвертон), Эндрю Робертсона (Ливерпуль) и Мусса Сиссоко (Тоттенхэм Хотспур).

В ноябре 24-летний англичанин провел 3 матча, забил в них 3 мяча и отдал 3 ассиста.

Ранее Стерлинг обвинил английские СМИ в расизме.

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Теги: футбол, Рахим Стерлинг, АПЛ, Манчестер Сити
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Источник: www.premierleague.com

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