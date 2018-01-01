Стерлинг - лучший игрок месяца в АПЛ
На счету Рахима Стерлинга 3 мяча и 3 ассиста.
Футболист Манчестер Сити Рахим Стерлинг стал лучшим игроком чемпионата Англии в ноябре, сообщает официальный сайт АПЛ.
Raheem Sterling picks up @EASPORTSFIFA #POTM award for a brilliant November— Premier League (@premierleague) 12 декабря 2018 г.
➡️ https://t.co/QdEm1x730O #PLAwards pic.twitter.com/78omqjI1Q4
Полузащитник “горожан“ опередил в голосовании партнеров по команде Давид Сильву и Лероя Сане, Фелипе Андерсона (Вест Хэм Юнайтед), Люку Диня (Эвертон), Эндрю Робертсона (Ливерпуль) и Мусса Сиссоко (Тоттенхэм Хотспур).
В ноябре 24-летний англичанин провел 3 матча, забил в них 3 мяча и отдал 3 ассиста.
Ранее Стерлинг обвинил английские СМИ в расизме.
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