Стерлинг - лучший игрок месяца в АПЛ

На счету Рахима Стерлинга 3 мяча и 3 ассиста.

Футболист Манчестер Сити Рахим Стерлинг стал лучшим игроком чемпионата Англии в ноябре, сообщает официальный сайт АПЛ.

Полузащитник “горожан“ опередил в голосовании партнеров по команде Давид Сильву и Лероя Сане, Фелипе Андерсона (Вест Хэм Юнайтед), Люку Диня (Эвертон), Эндрю Робертсона (Ливерпуль) и Мусса Сиссоко (Тоттенхэм Хотспур).

В ноябре 24-летний англичанин провел 3 матча, забил в них 3 мяча и отдал 3 ассиста.

Ранее Стерлинг обвинил английские СМИ в расизме.