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Канте: Мне не хочется, чтобы люди уделяли слишком много внимания тому, чем я занимаюсь вне футбола

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Француз заявил, что не считает себя самым хорошим человеком на планете.
Н`Голо Канте
Н`Голо Канте
The National

Полузащитник Челси и сборной Франции Н'Голо Канте в очередной раз отказался признать, что ему присущи особые положительные качества.

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“Я не могу сейчас в точности передать свою мысль, но я не чувствую себя самым хорошим человеком на планете. Если я выигрываю, то я выигрываю, а если проигрываю, то проигрываю. Я стараюсь выкладываться на 100% в любом матче. Это происходит не потому, что я славный малый или еще кто-то в этом духе. Я - это просто я.

Я играю в футбол и хочу, чтобы меня считали футболистом. Мне не хочется, чтобы люди уделяли слишком много внимания тому, чем я занимаюсь вне футбола. Если вы будете воспринимать меня только как футболиста, вам не придется пристально за мной следить и говорить: о, Н'Голо вот такой, Н'Голо вот такой, Н'Голо вот такой. Спрашивайте меня о футболе, а о другом можно не спрашивать. Я просто хочу быть еще одним футболистом среди массы футболистов“, - цитирует футболиста The Sun.

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Теги: футбол, Н'Голо Канте, Челси
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Источник: thesun.co.uk

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