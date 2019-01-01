Лидер Манчестер Сити выбыл до конца года

Давид Сильва не выйдет на поле в этом году.

Полузащитник Манчестер Сити Давид Сильва получил травму в последнем поединке с Челси, который завершился со счетом 2:0 в пользу “синих“.

Сообщается, что у испанца повреждение мышц задней поверхности бедра и он пропустит как минимум 3 недели.

“Давид Сильва недоступен. Кевин Де Брюйне недоступен. Данило тоже. Да и Агуэро еще не до конца готов. Сейчас в моем распоряжении 15 игроков, поэтому нам не до ротации. К счастью, мы уже квалифицировались в следующий раунд. Тем не менее, мы хотим обыграть Хоффенхайм“, - цитирует наставника “горожан“ Хосепа Гвардиолу издание SkySports.