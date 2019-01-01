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Лидер Манчестер Сити выбыл до конца года

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Давид Сильва не выйдет на поле в этом году.
Давид Сильва
Давид Сильва
getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Давид Сильва получил травму в последнем поединке с Челси, который завершился со счетом 2:0 в пользу “синих“.

Сообщается, что у испанца повреждение мышц задней поверхности бедра и он пропустит как минимум 3 недели.

“Давид Сильва недоступен. Кевин Де Брюйне недоступен. Данило тоже. Да и Агуэро еще не до конца готов. Сейчас в моем распоряжении 15 игроков, поэтому нам не до ротации. К счастью, мы уже квалифицировались в следующий раунд. Тем не менее, мы хотим обыграть Хоффенхайм“, - цитирует наставника “горожан“ Хосепа Гвардиолу издание SkySports.

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Теги: футбол, Давид Сильва, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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Источник: skysports.com

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