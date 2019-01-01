Фанат Челси: Я назвал Стерлинга не черной, а манкунианской п***ой

Колин Уинг заявил, что он не расист.

Ярый болельщик Челси Колин Уинг, который оскорблял полузащитника Манчестер Сити Рахима Стерлинга, признал свою вину в оскорблениях, однако заявил, что в его словах не было расизма.

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“Мне стыдно за свое поведение, я чувствую себя плохо. Но я не говорил, что Стерлинг - черная п***а (женский половой орган - прим.ред.), я назвал его манкунианской п***ой. Я болею за Челси уже 50 лет, если бы раньше я себя так вел, то меня бы давно поймали.

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Но, хотя мои слова и не были расистскими, все равно это было неправильно. Оскорблять кого-то - плохо, я увлекся, а теперь потерял работу и сезонный абонемент, получил по заслугам. Поэтому может пора оставить меня в покое?“, - приводит слова Уинга Daily Mail.

Отметим, что инцидент произошел во время матча 16-го тура АПЛ между Челси и Манчестер Сити. Фанаты оскорбляли Рахима Стерлинга расистскими высказываниями.

После поединка Стерлинг обвинил английские СМИ в разжигании расовой ненависти.

Напомним, встреча завершилась победой лондонского клуба со счетом 2:0. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.