Тренер Ньюкасла остался недоволен судейством в матче против Вулверхэмптона.

Главный тренер Ньюкасла Рафаэль Бенитес пожаловался на решения арбитра в поединке 16 тура АПЛ против Вулверхэмптона (1:2).

“Нам нужна VAR уже сейчас. С ней ситуация была бы другой. До этого момента мы контролировали игру. Как объяснить это решение всем нашим фанатам?

Мяч был далеко от ворот, рядом были другие футболисты. Этого достаточно, чтобы не давать красную карточку.

Никто не может гарантировать, что футболист, находясь в углу поля, может угрожать воротам. За это нарушение нельзя было показывать красную карточку“, - цитирует испанского специалиста BBC.

Напомним, систему видеоповторов начнут использовать в АПЛ со следующего сезона.

Ранее сообщалось, что система VAR появится в плей-офф Лиги чемпионов-2018/19.