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Бенитес: Систему видеоповторов в АПЛ необходимо вводить уже сейчас

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Тренер Ньюкасла остался недоволен судейством в матче против Вулверхэмптона.
Рафаэль Бенитес
Рафаэль Бенитес
Getty Images

Главный тренер Ньюкасла Рафаэль Бенитес пожаловался на решения арбитра в поединке 16 тура АПЛ против Вулверхэмптона (1:2).

“Нам нужна VAR уже сейчас. С ней ситуация была бы другой. До этого момента мы контролировали игру. Как объяснить это решение всем нашим фанатам?

Мяч был далеко от ворот, рядом были другие футболисты. Этого достаточно, чтобы не давать красную карточку.

Никто не может гарантировать, что футболист, находясь в углу поля, может угрожать воротам. За это нарушение нельзя было показывать красную карточку“, - цитирует испанского специалиста BBC.

Напомним, систему видеоповторов начнут использовать в АПЛ со следующего сезона.

Ранее сообщалось, что система VAR появится в плей-офф Лиги чемпионов-2018/19.

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Теги: футбол, Рафаэль Бенитес, АПЛ, Ньюкасл, VAR
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Источник: BBC

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