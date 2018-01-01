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Челси – Манчестер Сити 2:0 видео голов и обзор матча АПЛ

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Вашему вниманию обзор первого поражения Манчестер Сити в текущем сезоне АПЛ.

Челси - Манчестер Сити: видео голов
Челси - Манчестер Сити: видео голов
Getty Images

В матче 16-го тура чемпионата Англии Челси на своем поле принимал Манчестер Сити и нанес "горожанам" первое поражение в нынешнем сезоне, забив два безответных гола.

Смотрите видео голов и обзор матча Челси Манчестер Сити:

Челси Манчестер Сити 2:0
Голы: Канте, 45, Давид Луис, 78

Челси: Аррисабалага – Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо – Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 65) – Педро, Азар (Жиру, 90), Виллиан (Лофтус-Чик, 75)

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Делф – Б. Силва, Фернандиньо, Д. Силва (Гюндоган, 68) – Марез (Фоден, 84), Стерлинг, Сане (Габриэль Жезус, 53)

Предупреждения: Жоржиньо, 63, Педро, 80.

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Теги: Челси, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, видео голов, обзор матча
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