Челси – Манчестер Сити 2:0 видео голов и обзор матча АПЛ

Вашему вниманию обзор первого поражения Манчестер Сити в текущем сезоне АПЛ.

Челси - Манчестер Сити: видео голов Getty Images

В матче 16-го тура чемпионата Англии Челси на своем поле принимал Манчестер Сити и нанес "горожанам" первое поражение в нынешнем сезоне, забив два безответных гола.

Смотрите видео голов и обзор матча Челси – Манчестер Сити:

Челси – Манчестер Сити 2:0

Голы: Канте, 45, Давид Луис, 78

Челси: Аррисабалага – Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо – Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 65) – Педро, Азар (Жиру, 90), Виллиан (Лофтус-Чик, 75)

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Делф – Б. Силва, Фернандиньо, Д. Силва (Гюндоган, 68) – Марез (Фоден, 84), Стерлинг, Сане (Габриэль Жезус, 53)

Предупреждения: Жоржиньо, 63, Педро, 80.