Гвардиола - о поражении от Челси: Мы играли фантастически и были лучше

Наставник Манчестер Сити прокомментировал первое поражение своей команды в текущем сезоне.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал исход матча 16-го тура чемпионата Англии против Челси (0:2).

Читай также: Гвардиола признался, что не может читать из-за мыслей о Клоппе

“Челси - отличная команда с потрясающими игроками. Да, мы проиграли, но вы видели игру? Мы играли фантастически, мы были лучше и я ни о чем не жалею. Мы приехали показать, что хотим побеждать, и создали множество моментов.

У соперника был один шанс а 44-й минуте, и мы пропустили. Это футбол, такое случается. Челси не сумел сыграть так, как хотел. Они привыкли все время владеть мячом, но не смогли.

Читай также: Гвардиола: Мы должны обеспечить себе выход в плей-офф

Реальность в том, что нашим соперникам в АПЛ и Лиге чемпионов достаточно одного полумомента, чтобы забить. Из поражений мы тоже извлекаем уроки“, - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, лондонский Челси нанес первое поражение “горожанам“ в текущем сезоне чемпионата Англии. Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Челси - Манчестер Сити.