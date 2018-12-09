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Гвардиола - о поражении от Челси: Мы играли фантастически и были лучше

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Наставник Манчестер Сити прокомментировал первое поражение своей команды в текущем сезоне.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал исход матча 16-го тура чемпионата Англии против Челси (0:2).

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“Челси - отличная команда с потрясающими игроками. Да, мы проиграли, но вы видели игру? Мы играли фантастически, мы были лучше и я ни о чем не жалею. Мы приехали показать, что хотим побеждать, и создали множество моментов.

У соперника был один шанс а 44-й минуте, и мы пропустили. Это футбол, такое случается. Челси не сумел сыграть так, как хотел. Они привыкли все время владеть мячом, но не смогли.

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Реальность в том, что нашим соперникам в АПЛ и Лиге чемпионов достаточно одного полумомента, чтобы забить. Из поражений мы тоже извлекаем уроки“, - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, лондонский Челси нанес первое поражение “горожанам“ в текущем сезоне чемпионата Англии. Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Челси - Манчестер Сити.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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Korotkih    09.12.2018, 16:44
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