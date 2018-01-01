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Челси нанес Манчестер Сити первое поражение в нынешнем розыгрыше АПЛ

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Это поражение не позволило гостям вернуться на первую строчку в турнирной таблице.
Челси нанес Манчестер Сити первое поражение в нынешнем розыгрыше АПЛ

Лондонский Челси одержал победу в центральном матче 16-го тура АПЛ, в котором “синие” принимали Манчестер Сити. Подопечные Сарри одержали победу со счетом 2:0, тем самым возродив надежды своих болельщиков на борьбу за чемпионство.

Челси – Манчестер Сити 2:0
Голы: 1:0 – 45 Канте, 2:0 – 78 Луиз

Манчестер Сити: Эдерсон, Делф, Уокер, Стоунз, Лапорт, Сане, Сильва, Стерлинг, Бернарду Силва, Марез, Фернандиньо.
Запасные: Мурич, Фоден, Габриэл Жезус, Отаменди, Гюндоган, Компани, Данило.

Челси: Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Виллиан, Ковачич, Педро, Канте, Азар, Жоржиньо.
Запасные: Жиру, Кабальеро, Лофтус-Чик, Баркли, Фабрегас, Эмерсон, Кристенсен.

Предупреждения: Жоржиньо (63), Педро (80)

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Теги: Челси, Манчестер Сити
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