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Салах озадачил фанатов Ливерпуля празднованием своих голов

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Египетский нападающий сделал хет-трик в ворота Борнмута.
Салах озадачил фанатов Ливерпуля празднованием своих голов

Фанаты Ливерпуля были смущены празднованием Мохамеда Салаха после того, как он сделал хет-трик в матче против Борнмута.

После каждого из голов фанаты ждали бурного празднования от Салаха, но на его лице не было радости.

Болельщики после матча задавались вопросом, почему Салах не выглядел счастливым.

"Отпразднуй, Салах! Какой гол!"

Что не так с Салахом? Он не выглядит счастливым. Дважды забил и оба гола не праздновал. Он хочет уйти в МЮ?"

Премьер-лига слишком проста для Салаха, чтобы он праздновал голы

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Теги: Ливерпуль, Мохамед Салах
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