Стерлинг не сдержался и пустился танцевать в поезде под музыку в наушниках

У Рахима Стерлинга перед игрой с Челси отличное настроение.

Манчестер Сити в субботу, 8 декабря, сыграет ответственный матч против Челси в Лондоне. На игру футболисты традиционно добирались поездом и почти все были погружены в свои дела.

Исключением стал Рахим Стерлинг, который в день игры отмечает 24-летие. Игрок находился в приподнятом настроении, одел наушники и включил себе веселую музыку и не сумел сдержаться, начав выполнять танцевальные движения.

Видео того, как Стерлинг в поезде ехал в Лондон, в Instagram опубликовал Фабиан Делф.