Стерлинг не сдержался и пустился танцевать в поезде под музыку в наушниках
У Рахима Стерлинга перед игрой с Челси отличное настроение.
Манчестер Сити в субботу, 8 декабря, сыграет ответственный матч против Челси в Лондоне. На игру футболисты традиционно добирались поездом и почти все были погружены в свои дела.
Исключением стал Рахим Стерлинг, который в день игры отмечает 24-летие. Игрок находился в приподнятом настроении, одел наушники и включил себе веселую музыку и не сумел сдержаться, начав выполнять танцевальные движения.
Видео того, как Стерлинг в поезде ехал в Лондон, в Instagram опубликовал Фабиан Делф.
8 декабря 2018 г.
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