Все больше игроков недовольны тренерскими методами португальца.

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку заявил о желании уйти из команды.

Как сообщает ESPN, бельгийский футболист хочет покинуть английский клуб из-за конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Лукаку выразил недовольство тем, что стал редко попадать в стартовый состав Манчестер Юнайтед. 25-летний игрок хочет найти клуб, где сможет получить больше игрового времени.



Напомним, в этом сезоне Лукаку принял участие в 14 матчах в составе английской команды, забив 5 мячей и отдав 1 голевую передачу.

Накануне агент Моуринью прокомментировал слухи об уходе тренера из МЮ.

Ранее Моуринью сообщил руководству МЮ, что с игроком клуба Полем Погба невозможно работать.