Лукаку хочет покинуть МЮ из-за Моуринью - СМИ
Все больше игроков недовольны тренерскими методами португальца.
Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку заявил о желании уйти из команды.
Как сообщает ESPN, бельгийский футболист хочет покинуть английский клуб из-за конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью.
Лукаку выразил недовольство тем, что стал редко попадать в стартовый состав Манчестер Юнайтед. 25-летний игрок хочет найти клуб, где сможет получить больше игрового времени.
Напомним, в этом сезоне Лукаку принял участие в 14 матчах в составе английской команды, забив 5 мячей и отдав 1 голевую передачу.
Накануне агент Моуринью прокомментировал слухи об уходе тренера из МЮ.
Ранее Моуринью сообщил руководству МЮ, что с игроком клуба Полем Погба невозможно работать.
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