Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лукаку хочет покинуть МЮ из-за Моуринью - СМИ

Комментариев: 0
Все больше игроков недовольны тренерскими методами португальца.
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку
Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку заявил о желании уйти из команды.

Как сообщает ESPN, бельгийский футболист хочет покинуть английский клуб из-за конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Лукаку выразил недовольство тем, что стал редко попадать в стартовый состав Манчестер Юнайтед. 25-летний игрок хочет найти клуб, где сможет получить больше игрового времени. 

Напомним, в этом сезоне Лукаку принял участие в 14 матчах в составе английской команды, забив 5 мячей и отдав 1 голевую передачу. 

Накануне агент Моуринью прокомментировал слухи об уходе тренера из МЮ.

Ранее Моуринью сообщил руководству МЮ, что с игроком клуба Полем Погба невозможно работать.

Поделись:
Теги: Ромелу Лукаку, жозе моуринью, Манчестер Юнайтед, АПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь