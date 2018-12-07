Агент Моуринью: Все слухи о его уходе - неправда, клуб полностью им доволен
Жорже Мендеш заявил, что Жозе Моуринью полностью предан Манчестер Юнайтед.
Жорже Мендеш, агент главного тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью, заявил, что португалец не собирается покидать английский клуб.
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“В последнее время появилось очень много слухов об уходе Моуринью из клуба. Все это неправда, он счастлив работать в Манчестер Юнайтед, а клуб полностью им доволен.
У него долгосрочный контракт и он предан клубу. Моуринью продолжает строить команду, которая будет побеждать“, - цитирует Мендеша The Telegraph.
Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью объяснил, почему Фред не попадает в стартовый состав команды.
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