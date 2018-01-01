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Арсенал отреагировал на скандальную вечеринку футболистов

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В клубе пообещали провести воспитательные беседы с игроками.
Фото с вечеринки игроков Арсенала
Фото с вечеринки игроков Арсенала
The Sun

Лондонский Арсенал пообещал разобраться с игроками, которые перед началом сезона в АПЛ устроили вечеринку с девушками, алкоголем и “веселящим газом“.

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“Мы проведем с футболистами беседу относительно данного инцидента и напомним им об их ответственности и обязанностях как представителей нашего клуба“, - приводит слова представителя пресс-службы Арсенала Sky Sports.

Напомним, 12 игроков Арсенала устроили отвязную вечеринку, на которой пили алкогольные напитки, вдыхали "веселящий газ" и отрывались в компании 70-ти девушек.

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Теги: Арсенал, Арсенал (Лондон), чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, скандал
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