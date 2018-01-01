Игроки Арсенала устроили отвязную вечеринку с девушками и алкоголем, угодив в скандал

Футболисты пили алкогольные напитки и дышали "веселящим газом" в компании 70-ти девушек.

Звезды лондонского Арсенала угодили в громкий скандал из-за своей вечеринки, устроенной накануне старта сезона в августе.

Информацию об этом инциденте опубликовала The Sun. В распоряжение издания также попали эксклюзивные видеозаписи с мероприятия, которое проходило в одном из элитных клубов Лондона. На вечеринке было 12 футболистов, среди которых Пьер-Эмерик Обамеянг, Месут Озил, Генрих Мхитарян, Сеад Колашинац, Александр Лакасетт, Маттео Гендузи и Шкодран Мустафи.

Читай также: Фанаты обвинили Баварию в расизме за костюм террориста на Хэллоуин

Источник сообщает, что на вечеринке была водка Ciroc (2250 евро за бутылку), шампанское Dom Perignon (2250 евро за бутылку), а также Hennessy VS Scotch (2800 евро за бутылку).

Помимо алкоголя игроки вдыхали “веселящий газ“ из воздушных шариков, от которого Маттео Гендузи даже потерял сознание на некоторое время. Видеозаписи свидетельствуют, что только Мхитарян и Мустафи не дышали газом.

Читай также: Роналду – девушке, обвинившей его в изнасиловании: Ты хочешь популярности за мой счет

“Они в огромном количестве приносили емкости с веселящим газом и постоянно вдыхали. Некоторые даже периодически теряли сознание. Это какая-то дичь. Молодой игрок с курчавыми волосами явно такого не испытывал: он полностью отключился и завалился на бок.

Было невероятно видеть, как так называемые спортсмены и примеры для подражания употребляют опасное вещество“, - рассказал изданию один из свидетелей вечеринки.

Читай также: Немецкий клуб отказался от спонсора и выгнал игроков за фото с приветствием Гитлера

Сообщается, что футболисты арендовали отдельный зал в клубе и пригласили на вечеринку 70 девушек. По требованию игроков, все присутствующие (кроме самих футболистов) обязаны были сдать телефоны, чтобы не появились провокационные фотографии.

Вечеринка продолжалась до 4-х утра, после чего некоторые игроки уединились с девушками в отдельных комнатах или своих автомобилях.

У издания возник вопрос, как на случившееся отреагирует наставник Арсенала Унаи Эмери, который любит дисциплину и даже запретил футболистам употреблять фруктовые соки.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, как капитан московского Спартака развлекался с проституткой в бане.