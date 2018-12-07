Моуринью рассказал, почему Фред не попадает в стартовый состав МЮ

Фред будет играть, когда МЮ станет лучше играть в защите.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо объяснил ситуацию вокруг полузащитника команды Фреда, который перестал попадать в стартовый состав команды.

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“Фреду необходимо двигаться шаг за шагом. В других клубах есть игроки, которые хотели больше игрового времени, но играли даже меньше, чем Фред.

Для Фреда все изменится, когда команда станет лучше играть в защите, когда у нас не будет такой нужды в полузащитниках, которые больше сосредоточены на придании баланса игры, чем на креативе и атакующих действиях“, - цитирует порутугальского специалиста Goal.